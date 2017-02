Vegvesenet har skrevet kontrakt med Øynebråten

Statens vegvesen undertegnet 31. januar kontrakt med firmaet Øynebråten Anleggsteknikk fra Gol om å bygge om Kistefossvegen mellom fv. 241 Hadelandsveien og Kistefoss. Øynebråten anleggsteknikk starter arbeidene i løpet av kort tid.

På oppdrag for Statens vegvesen skal Øynebråten Anleggsteknikk:

Utbedre Kistefossvegen på en strekning på ca. 320 meter.

Bygge ny vei på en ca. 770 meter lang strekning.

Sette inn ny kulvert (undergang) for Kistefossveien under Roa-Hønefossbanen.

Forbedre krysset mellom fv. 241 og Kistefossveien.

Bakgrunnen for at Kistefossveien må legges om, er at det skal legges til rette for at tyngre anleggsutstyr skal kunne komme frem når ny E16-bru skal bygges.

Togfri periode

Øynebråten Anleggsteknikk vil starte anleggsarbeidene i løpet av kort tid, opplyser Statens vegvesen.

Det er planlagt at kulverten (undergangen) under Roa-Hønefossbanen settes inn i en togfri periode den siste helgen i april 2017.

- I byggeperioden kan det bli noe redusert fremkommelighet på fylkesvei 241 i en kort periode mens det foregår arbeider i kryssområdet mellom fylkesveien og Kistefossvegen. Utover det vil det være få trafikale konsekvenser som følge av arbeidene som skal gjøres på Kistefossveien, sier Gine Løvstad Hegseth i Statens vegvesen.

Totalt elleve tilbydere

Øynebråten Anleggsteknikk var et av elleve firmaer som leverte tilbud på utbedring av Kistefossveien. Kontrakten har en verdi på 18.121.573 kroner.